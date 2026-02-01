Belahyane al Verona: il sì di una settimana fa, via libera Lazio

01/02/2026 | 16:49:40

Belahyane al Verona: siamo ai dettagli. Una settimana fa vi avevamo svelato che il centrocampista aveva detto sì per un ritorno all’Hellas da dove era andato via proprio per approdare alla Lazio. In questi minuti si sta concretizzando l’operazione per un prestito fino a giugno. È arrivato il via libera della Lazio, nelle prossime ore verranno sistemati i passaggi formali burocratici per il ritorno di Belahyane a Verona.

Foto: sito Lazio