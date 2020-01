Behrami: “Il Genoa è la scelta giusta, sono tornato anche grazie a Nicola. Dobbiamo salvarci”

Tra i nuovi acquisti del Genoa figura anche Valon Behrami. Per il centrocampista, classe 1985, si tratta di un ritorno visto che ha vestito il rossoblù anche nel 2003-04. Il giocatore ha rilasciato un’intervista in patria, a RSI, nella quale ha svelato i motivi della sua scelta: “E’ stata la scelta giusta. Sono molto felice di essere a Genova, era quello che volevo. Ora mi sento rinato, è un onore essere tornato a giocare in Serie A. Chiaro che la presenza del tecnico Davide Nicola abbia avuto il suo peso perché mi conosce e sa quello che posso dare in campo. Qui ci sono le condizioni per fare bene. C’è un ambiente particolare a Genova con una tifoseria molto esigente. Dobbiamo lavorare in maniera costante cercando di raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza“.

Foto: Bleacher Report