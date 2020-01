Begovic: “Voglio portare il Milan in alto. Donnarumma? Tra i più forti al mondo”

Asmir Begovic, nuovo portiere del Milan, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa. Di seguito le parole del portiere bosniaco, arrivato in prestito dal Bournemouth: “Per me è un onore essere qui, è un onore fare parte di un club così pieno di storia. I primi giorni qui sono stati fantastici, voglio portare il Milan in alto. Ibrahimovic? Zlatan è un leader ed un vincente. Si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri, averlo qui è importante. Donnarumma? Mi ha dato un bel benvenuto. È tra i più forti al mondo. San Siro? Uno stadio speciale. È un onore poterci giocare”.

Foto: Twitter ufficiale Milan