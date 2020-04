Begovic: “Krunic un amico, Ibra uno dei più forti. Fantastico il debutto a Firenze. Ho voglia di tornare in campo”

Asmir Begovic, portiere attualmente al Milan in prestito dal Bournemouth, ha parlato rispondendo alle domande dei tifosi. Queste alcune delle considerazioni del portiere:

Gli allenamenti a casa in solitaria? “Sta andando bene, sto cercando di tenermi il più impegnato possibile: mi alleno da solo, corro, uso la cyclette, faccio esercizi in palestra, ultimamente stiamo facendo esercizi di gruppo con la squadra in videochiamata. Mi alleno per essere pronto quando si tornerà a giocare”.

I miei hobby? “Per la maggior parte del tempo sono con la mia famiglia, i miei bambini. Mi piace giocare a golf in giardino, mi piace leggere e registrare qualche podcast. Mi piace dividere le mie energie su cose differenti”.

Il debutto in rossonero a Firenze? “È stato fantastico, è stato un grande orgoglio per me giocare e fare il mio debutto con il Milan. È stata una partita difficile e con un po’ di fortuna avremmo potuto vincere ma per me è stato un grande onore debuttare in quella partita, non la dimenticherò mai”.

Il giocatore più forte mai affrontato? “Ho affrontato un sacco di giocatori forti, probabilmente Ibra è uno dei più forti. Dal punto di vista fisico è sicuramente uno dei più forti contro cui ho giocato”.

Come pensi che sarà il ritorno in campo? “Tutti saranno contenti quando si riprenderà a giocare, anche senza tifosi. Dopo una lunga pausa a tutti manca moltissimo il calcio, sarà bello anche solo tornare alla normalità e giocare di nuovo con i miei compagni di squadra”.

I cinque migliori portieri al mondo? “Una domanda difficile, ci sono un sacco di ottimi portieri. Magari ne escluderò qualcuno, ma dico Ter Stegen, Oblak, Donnarumma, Neuer e Courtois”.

Chi è il più divertente nello spogliatoio? “Samu Castilejo è un ragazzo divertente, Theo lo stesso. Anche Ibra e Rebic sono simpatici. Un sacco di gente divertente, l’atmosfera nello spogliatoio è sempre molto buona”.

Un messaggio ai tifosi? “Voglio ringraziarli per tutto il supporto. State al sicuro e siate coscienziosi in questo periodo difficile. Non vediamo l’ora di tornare a giocare per voi”.

