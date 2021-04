Begiristain, ds del Manchester City: “De Bruyne uno dei migliori giocatori al mondo”

Dopo il rinnovo di Kevin De Bruyne col Manchester City fino al 2025, il direttore sportivo Begiristain ha parlato del centrocampista belga ai canali ufficiali dei Citizen: “Kevin è senza dubbio uno dei migliori giocatori al mondo. Sin dal suo arrivo al Manchester City le sue prestazioni sono state notevoli e negli ultimi anni si è elevato a giocatore d’élite. Il suo talento è indiscutibile ma è anche un grande professionista, dedito alla causa del Manchester City in modo straordinario. Cerca sempre di migliorare e siamo felici che sia un nostro giocatore. Non vedo l’ora di poterlo vedere al Manchester City in quello che è l’apice della sua carriera“.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City