Beffa per Reece James: i ladri rubano dalla sua macchina regali per i bambini poveri

Reece James, terzino del Chelsea impegnato nel sociale, ieri ha trovato il finestrino della sua auto distrutto. Dalla macchina sono stati portati via i regali che James aveva comprato per i bambini bisognosi. In quel momento James stava prendendo parte a un evento di beneficenza con il progetto Felix (che prevede una raccolta fondi per fornire pasti, appunto, ai bambini bisognosi). James ha raccontato la disavventura in una Instagram Story con la foto del finestrino e la spiegazione di quanto avvenuto: “Sono rimasto molto deluso quando sono tornato alla mia macchina. Durante l’evento, qualcuno ha sentito il bisogno di entrarci e rubare i regali che avrei dovuto donare più tardi nel corso della giornata“.

Foto: Twitter Chelsea