Beffa Atletico Madrid: il Valencia rimonta da 3-1 a 3-3 nei minuti di recupero con Hugo Duro

Beffa finale per l’Atletico Madrid che nei minuti di recupero si fa recuperare dal 3-1 al 3-3 dal Valencia. La squadra di Simeone aveva sbloccato la gara con Suarez, ma ad inizio ripresa un autogol di Savic ha stabilito la parità per i padroni di casa. La reazione dei Colchoneros è stata praticamente immediata: dopo otto minuti un bellissimo gol di Griezmann e successivamente Vrsaljko hanno portato la partita sul 3-1. Nel finale l’ingresso di Hugo Duro ha cambiato le carte in tavola siglando due reti tra il 93′ e il 96′.

FOTO: Twitter Valencia