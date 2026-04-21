Bedin: “Stiamo monitorando con attenzione la situazione della Juve Stabia”

21/04/2026 | 19:07:02

Il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, ha parlato in merito alla situazione complicata della Juve Stabia.

Queste le sue parole: “‘Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia. Quello che è successo negli ultimi giorni rappresenta evidentemente un elemento di preoccupazione e va analizzato. Siamo in contatto costante con gli amministratori giudiziari, che restano per noi al momento il riferimento societario e in settimana sarò a Castellamare per incontrarli”.

Foto: sito lega B