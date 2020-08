Beckham: “Siamo orgogliosi di avere un campione del Mondo come Matuidi”

David Beckham, attraverso il suo profilo instagram, ha salutato Matuidi dopo esser sbarcato all’Inter Miami, in MLS. Questa la sua accoglienza dopo aver condiviso gli anni al Psg: “Sono stato fortunato a giocare con Blaise a Parigi e ho visto che giocatore e persona straordinari è, quindi non vedo l’ora che porti quel talento nel nostro club. Blaise, sei una persona fantastica e troverai una nuova fantastica casa a Miami per te e la tua bellissima famiglia. Avere un vincitore della Coppa del Mondo nel nostro team, il primo ad entrare a far parte della MLS è un vero onore per noi. Hai vinto molti trofei nella tua carriera, amico mio e so che condividi il mio sogno di vincere di più con noi. Non potrei essere più felice.”

Foto: twitter Miami FC