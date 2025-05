Beckham si schiera con Amorim: “Bisogna difenderlo. Servono calciatori adatti alla sua filosofia”

20/05/2025 | 15:40:59

Durante l’intervista concessa a The Athletic, David Beckham, ha così parlato di Ruben Amorim: “È un giovane allenatore che ha già ottenuto successi allo Sporting e ha una vasta esperienza per la sua età, quindi penso che apporterà i cambiamenti necessari. Credo che dobbiamo supportarlo e acquistare i giocatori che desidera, ma non so quanto sia fattibile”, ha osservato l’ex centrocampista. “Non parlo molto con Jim Ratcliffe, solo occasionalmente. Ruben ha bisogno di supporto per portare i suoi giocatori e la sua filosofia. Ci sta già provando, ma una volta che avrà i giocatori che vuole, penso che vedremo qualcosa di diverso.

Foto: : twitter Manchester utd