Beckham: “Dopo l’esordio di Messi in MLS non riuscivo nemmeno a guidare”

I premi per Lionel Messi sembrano non avere mai una fine. L’argentino, al quale The Time ha assegnato il titolo di atleta dell’anno del 2023, aggiunge un altro trofeo alla sua infinita bacheca. In questa occasione, la famosa rivista ha intervistato David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami, che ha raccontato un aneddoto sull’esordio della Pulga in MLS. Nel match contro il Cruz Azul, Messi è entrato nella ripresa ed ha segnato il gol vittoria per i suoi con un’incredibile punizione al 94′. Beckham, visibilmente emozionato sugli spalti, ha dichiarato: “Dopo il gol su punizione di Messi all’esordio, sono salito in auto e ho detto a Victoria: “Non sono sicuro di riuscire a guidare.” Nessuno avrebbe potuto scrivere una storia più bella di questa, mi sono commosso”

Foto: Pagina Facebook Inter Miami FC