Sheraldo Becker potrebbe lasciare l’Union Berlino in questa finestra di mercato. La conferma arriva direttamente dal presidente del club tedesco, Dirk Zingler, che in un’intervista rilasciata a Kicker, ha dichiarato: “Vuole fare un altro step, anche per motivi economici. Accettiamo questo desiderio”.

Foto: Instagram Becker