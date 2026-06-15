Beck (Eintracht): “Krosche al Milan? Nessuno ci ha contattato, non abbiamo segnali che voglia lasciare”

15/06/2026 | 16:38:48

Mathias Beck, presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, ha commentato così alla Bild le voci di un possibile addio di Markus Krosche, finito nel mirino del Milan per il ruolo di direttore tecnico: “Da parte dell’AC Milan non c’è stato nessuno che ci abbia contattato riguardo a Markus Krösche. E noi, come comitato esecutivo dell’Eintracht, dopo esserci confrontati con Markus Krösche, non abbiamo alcun segnale che faccia pensare che voglia lasciare l’Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028”.

foto sito eintracht