Ufficiale: il Padova cede Beccaro in prestito al Bassano

08/08/2025 | 10:15:47

“È Andrea Beccaro, attaccante, classe 2025, il nuovo rinforzo a disposizione di mister Zecchin. Cresciuto nelle giovanili del Padova, formazione con cui ha debuttato tra i professionisti, arriva a Bassano dopo aver vestito per alcuni mesi la maglia della formazione piemontese del Fossano in serie D”. Le sue parole: “Sono un attaccante abbastanza rapido nello stretto a cui piace molto la profondità. Sono davvero felice di essere approdato a Bassano e non vedo l’ora di calcare l’erba del Mercante”.

Foto: sito Bassano