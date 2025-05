Beccalossi torna a casa dopo il coma, la figlia Nagaja: “Inizia una nuova vita”

21/05/2025 | 13:24:58

Evaristo Beccalossi è stato rilasciato dall’ospedale Poliambulanza dopo il dramma affrontato negli ultimi mesi, i 48 giorni di coma in seguito a un’emorragia cerebrale e poi la ripresa. La figlia di Evaristo, Nagaja, si è lasciata andare a un toccante post su Instagram: “Dopo 131 giorni abbiamo lasciato Fondazione Poliambulanza che è stata la nostra casa in tutto questo periodo. Riassumere in poche parole quello che abbiamo vissuto dal 9 di gennaio è quasi impossibile ma forse questa le riassume un po’ tutte. GRAZIE, ad ogni singola persona che abbiamo incontrato in questa difficile battaglia che abbiamo combattuto e vinto tutti insieme. GRAZIE a tutte le equipe mediche, dal Pronto Soccorso alla Terapia Intensiva, alla Neurologia e alla Riabilitazione. GRAZIE a infermiere e infermieri, a oss e inservienti che ogni giorno si sono presi cura di lui ma anche di noi. GRAZIE a tutte le ragazze del bar che ci hanno fatto compagnia nelle pause, con parole, gesti che ci hanno scaldato il cuore anche nei momenti più difficili e complicati. GRAZIE per la discrezione e riservatezza con cui avete rispettato il nostro dolore. Da bresciani siamo orgogliosi di avere un’eccellenza come voi. E poi ultimo ma non meno importante, GRAZIE a Betta, Maurizio e Benedetta .Ci siamo supportati in tutti questi mesi, facendoci forza a vicenda. Per le nostre famiglie inizia una nuova vita, e come abbiamo fatto in questi mesi, anche se un po’ più distanti, continueremo a sostenerci. Nagaja, Danila e Evaristo”.

FOTO: Instagram Beccalossi