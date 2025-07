Becao torna sul mercato: Udinese e Atalanta ci pensano, interessi anche dal Brasile e dalla Francia

06/07/2025 | 18:12:16

Il futuro di Rodrigo Becao è tutto da scrivere. Il difensore del Fenerbahce, reduce da un grave infortunio al ginocchio, potrebbe lasciare Istanbul già in estate. Secondo quanto riportato da Marca, diverse squadre stanno valutando il suo profilo, nonostante lo stop prolungato. L’Udinese, dove Becao ha già collezionato oltre 130 presenze tra il 2019 e il 2023, sarebbe interessata a riportarlo in Friuli. Anche l’Atalanta lo sta monitorando da vicino, alla ricerca di un centrale affidabile per il nuovo progetto di Ivan Juric. Non mancano le piste estere: due club brasiliani, Bahia e Internacional, lo vorrebbero riportare in patria, mentre in Francia si è fatto avanti anche il Nantes. Un segnale chiaro che, in vista della nuova stagione, Becao rimane un profilo ambito nonostante il recente stop fisico.

Foto: sito Fener