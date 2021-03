BECAO, QUELL’ABITUDINE DEL DIAVOLO

Con quella di ieri sera a San Siro, Rodrigo Becao ha realizzato la sua seconda rete in Serie A, entrambe a Gianluigi Donnarumma al Milan. Il primo gol, alla prima giornata della stagione scorsa portò addirittura ad una vittoria contro il Milan di Giampaolo. Il brasiliano è solo il secondo giocatore ad avere segnato solo 2 gol in serie A ma tutti e due al Milan: il primo fu Enzo Rosignoli, con il Genoa nel 1947-48.

Rodrigo Nascimento França, meglio noto appunto solo come Rodrigo Becão, è un difensore centrale classe 1996, brasiliano, che l’Udinese ha acquistato dal Bahia. Nonostante sia stato acquistato dalla squadra brasiliana, è attraverso le prestazioni con la maglia del CSKA MOSCA, che il centrale verdeoro si è fatto strada nel calcio europeo e si è fatto notare dalla famiglia Pozzo. Con la maglia dei russi ha anche debuttato in Champions League. Cresciuto nelle giovanili del Bahia, debuttando in prima squadra nel 2015, rimane per tre anni prima di trascorrere la stagione 2018-2019 in Russia. Fa la sua prima apparizione con la squadra moscovita il 27 luglio 2018, nella vittoria della Supercoppa russa del 2018 contro la Lokomotiv Mosca.

Quelli contro il Milan per lui sono i primi goal da professionista in carriera, visto che né in Brasile, né in Russia ne aveva segnati. Una sorpresa, quindi, anche per lo stesso calciatore: giocare la prima partita in Serie A e battere il Milan, un vero sogno. Se poi la stagione dopo vai vicino a compiere nuovamente l’impresa, qualcosa nei colori rosso e nero devi trovarci di speciale.

Fisicamente molto massiccio con il suo 1,90 centimetri di altezza, non è però lento o macchinoso, tant’è che spesso è stato impiegato come terzo di destra nella difesa a 3 friulana, nonostante il suo ruolo preferito sia si centrale di destra, ma di una difesa a 4. Molto abile in marcatura e nelle letture delle situazioni di gioco (anche sugli anticipi), se la cava nell’impostazione, anche se non è certamente il suo punto di forza. Negli ultimi anni, sta sfruuttando maggiormente la sua altezza per essere un pericolo sui calci piazzati nell’area avversaria. Ed infatti i due gol contro i Milan sono venuti da un calcio d’angolo, battuto dai sapienti piedi di De Paul. Queste le parole con cui lo ha presentato lo scorso anno il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino: “Rodrigo Becão è un giocatore di gran temperamento, un difensore moderno con ottima tecnica e abile nel gioco aereo. Per le sue caratteristiche sarà sicuramente adatto a un campionato come la Serie A”. Per adesso, non sembra potergli dare torto.

