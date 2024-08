Becao-Atalanta, siamo ai dettagli. Danso-Roma: conferme

Rodrigo Becao è sempre più vicino all’Atalanta, il suo addio al Fenerbahce è ormai dietro l’angolo. L’Atalanta lo aveva cercato prima che andasse in Turchia, adesso il matrimonio calcistico è sul punto di essere celebrato. Tutto questo perché l’Atalanta ha mollato la presa per Kevin Danso, specialista del Lens che ora – come raccontato ieri da Gianluigi Longari – è un obiettivo concreto della Roma, tenendo comunque conto che la valutazione è superiore ai 20 milioni.

Foto: Becao X