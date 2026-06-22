Bazeley: “Contro il Belgio possiamo scrivere la storia”

22/06/2026 | 10:45:37

La Nuova Zelanda perde in rimonta con l’Egitto, secondo il CT Bazeley, la differenza è emersa tutta nel secondo tempo. Ora però testa al Belgio per scrivere la storia: “È deludente. Nel primo tempo abbiamo giocato benissimo. Abbiamo dominato il possesso palla e creato molte occasioni. Nel secondo tempo siamo tornati in campo con un atteggiamento più disinvolto, ma non siamo riusciti a trovare il ritmo giusto. L’Egitto ha alzato il ritmo e non siamo riusciti a replicare quello che avevamo fatto così bene nel primo tempo. Alla fine, questo ci ha penalizzato. Siamo ancora a una sola partita dal fare la storia. Sappiamo di dover battere il Belgio ora”.

Foto: Instagram Nuova Zelanda