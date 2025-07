Bayo: “Voglio fare più gol possibile. Io erede di Lucca? Sento la responsabilità”

24/07/2025 | 15:43:14

Il nuovo attaccante dell’Udinese Vakoun Bayo si è presentato in conferenza stampa: “Sono contento di essere qui, è un grande club e sento la responsabilità di essere il numero 9. Lucca è andato via e sono qui per mostrare le mie qualità e cercare di fare più gol possibili per aiutare la squadra, ma anche sbagliare fa parte del gioco. Differenze con la Premier? Si gioca un calcio differente, qua è motto più tattico mentre di là si gioca più sulle transizioni. Runjaic mi ha spiegato alcune cose di tattica e credo che posso portare quello che ho imparato in Inghilterra in più qua”.

foto: sito Udinese