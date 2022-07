BAYEYE, UN FRECCIAROSSA PER IL TORINO

Dopo il riscatto di Pietro Pellegri, Il Torino è vicinissimo alla firma del primo ‘vero’ nuovo acquisto di questa sessione estiva. Si tratta di Brian Bayeye, esterno destro francese in arrivo dal Catanzaro dove è stato eletto miglior giocatore dell’anno dai tifosi.

Brian Jephte Bayeye è un esterno destro nato a Parigi il 30 giugno 2000. Dunque ha il passaporto comunitario, anche se i genitori sono originari del Congo. Il francese è un esterno destro di spinta e grande fisicità, abituato a spaziare su tutta la corsia, essendosi affacciato al mondo del calcio come terzino.

I primi passi nel mondo del calcio li muove nelle giovanili del Troyes, dove rimane fino al 5 Ottobre 2019, data in cui il Catanzaro lo nota e decide di portarlo in Italia.

La squadra calabrese, dopo una prima annata nel 2019/20 con sole 2 presenze, decide di mandarlo a giocare. Ecco così arrivare il Carpi dove si trasferisce in prestito a partire dal 10 Ottobre 2020. Brian cresce sotto la supervisione di Pochesci e si iniziano ad intravedere le sue qualità. In quella stagione con gli emiliani Bayeye riesce a scendere in campo in ben 24 occasioni dimostrando le sue qualità fisiche e atletiche, ma senza riuscire a colpire in termini di gol ed assist. Infatti chiuderà la stagione a ‘secco’: 0 gol e 0 assist forniti.

In Emilia il ragazzo cresce e ed inizia a prendere consapevolezza nei propri mezzi, riuscendo così a convincere il Catanzaro a puntare su di lui. Mister Vincenzo Vivarini crede nelle sue qualità e lo fa giocare con continuità, una fiducia che verrà poi ripagata dall’esterno. Nell’ultima stagione giocata il classe 2000 riesce a raccogliere 23 presenze in Serie C, 3 in Coppa Italia e 4 nei playoff di fine stagione. Con la maglia del club giallorosso si fa notare anche per le sue qualità come uomo-assist. Sono ben 7, infatti, i passaggi che hanno portato ad un gol di un compagno nell’ultimo campionato di Serie C.

Grazie a questa importante stagione vissuta a Catanzaro sono molti i club che hanno messo gli occhi su Bayeye, ma il Torino è ormai pronto a concludere l’affare bruciando così la concorrenza. Una scommessa a costi contenuti su uno dei giocatori che più si è messo in evidenza nella terza serie italiana, tanto che i tifosi del Catanzaro lo hanno soprannominato “Frecciarossa” eleggendolo miglior giocatore della stagione attraverso i canali social del club calabrese.

Per il centrocampista parigino si tratta, dunque, si tratta di un doppio salto di categoria, dalla Serie C alla Serie A. E adesso, dopo aver conquistato Catanzaro, proverà a conquistare anche Torino grazie alla sua velocità ed alle sue giocate sotto la supervisione attenta di Ivan Juric. Un mister che ha dimostrato in più occasioni di saper far spiccare il volo ai prospetti più promettenti.

Foto: Instagram Bayeye