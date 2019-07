Bayern, un uomo invade il campo e aggredisce il tecnico Kovac: arrestato

Momenti di paura durante l’allenamento odierno in casa Bayern Monaco. Prima della sfida contro il Fenerbahce valida per l’Audi Cup, secondo quanto riferito dalla Bild, un uomo avrebbe invaso il campo dove si svolgeva la seduta e avrebbe afferrando il tecnico del bavaresi, Niko Kovac, per una gamba. L’invasore, che si è rifiutato di liberare l’allenatore, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Solo uno spavento per il tecnico croato.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco