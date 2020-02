Bayern, tegola Perisic: frattura del malleolo, out circa 2 mesi

Una tegola pesante per il Bayern Monaco. Questa mattina Ivan Perisic si è fatto male in allenamento: il croato ha riportato la frattura del malleolo laterale del piede destro. “Inizialmente pensavamo non fosse grave, in realtà c’è una frattura – ha spiegato il tecnico Flick – Serviranno quattro settimane di riposo assoluto, poi ci sarà la fase riabilitativa. Ci dispiace perché ultimamente ci stava aiutando molto e teneva alti i ritmi”. Per Perisic, dunque, circa 2 mesi di stop.

Foto: Twitter ufficiale Bayern