Bayern, si ferma Sule. Il presidente Hoeness: “Salterà anche l’Europeo”

Brutte notizie per il Bayern Monaco e allo stesso tempo anche per la Germania. Si ferma Niklas Sule: il duttile e giovane difensore in mattinata è stato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’infortunio, però, dovrebbe fargli saltare anche il prossimo Europeo e a dichiararlo è il presidente del club bavarese Uli Hoeness ai microfoni di SID: “Apparentemente, la stagione è terminata e può mettere una croce sopra l’Europeo”.

Foto: Mundo Deportivo