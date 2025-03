Bayern, si ferma Ito: frattura al metatarso. Salterà l’Inter

Piove sul bagnato in casa Bayern Monaco. Dopo gli infortuni di Davies e Upamecano, i bavaresi perdono anche Hiroki Ito. Il difensore giapponese – come si legge sulla nota pubblicata dal club tedesco – ha riportato una frattura al metatarso durante la vittoria per 3-2 contro il FC St. Pauli. Dunque, Kompany dovrà rinunciare anche a Ito contro l’Inter, nella sfida valevole per i quarti di finale di Champions League.

Foto: Instagram Bayern