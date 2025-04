Bayern, si ferma Guerreiro. In dubbio per l’Inter

Emergenza in difesa per il Bayern Monaco. Dopo i ko di Alphonso Davies, Hiroki Ito e Dayot Upamecano, si ferma anche di Raphalel Guerreiro. Secondo quanto riferito dalla Bild, il terzino sinistro portoghese oggi ha lavorato a parte ed è altamente improbabile la sua presenza nella gara di campionato di venerdì sera contro l’Augsburg. Da capire se riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter, in programma all’Allianz Arena il prossimo 8 aprile.

Foto: Instagram Guerreiro