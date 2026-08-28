Bayern show, il City cala il poker, il PSG firma una rimonta incredibile
28/08/2026 | 23:49:07
Serata con tante big europee in campo nei campionati.
Serata ricca di gol per tre delle grandi protagoniste del calcio europeo. Il Bayern Monaco inaugura la Bundesliga davanti al proprio pubblico con una prestazione travolgente: lo Stoccarda viene battuto 5-1 all’Allianz Arena. Una partenza subito convincente per i campioni di Germania, che mettono in mostra tutta la loro qualità offensiva.
Grande prova anche del Manchester City, che espugna il campo del Crystal Palace con un netto 4-1. Protagonisti assoluti Haaland e Cherki, entrambi autori di una doppietta. Il norvegese sblocca la gara al 17′, poi Cherki prende in mano la partita nella ripresa con due gol in appena cinque minuti. Haaland chiude definitivamente i conti all’84’.
Amaro invece il finale per il PSG, fermato sul 2-2 dal Lille. I padroni di casa passano avanti con Haraldsson al 21′ e resistono fino al finale, quando il PSG riesce a ribaltare momentaneamente la partita con Vitinha all’88’ e Marquinhos al 90’+5. Prima del fischio finale, però, arriva la beffa: Bakwa al 90’+4 trova il gol del definitivo pareggio.
Tre partite, dodici gol e tanto spettacolo: Bayern e Manchester City festeggiano, mentre il PSG lascia per strada due punti.
Foto: Instagram Manchester City