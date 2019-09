Bayern, senti Tolisso: “Con Perisic e Coutinho possiamo conquistare il Triplete”

Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, suona la carica e afferma con entusiasmo che con i nuovi arrivi i bavaresi potranno vincere tutto. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Coutinho ha tutto per diventare un giocatore di livello mondiale. Ha avuto i suoi anni migliori al Liverpool dove era devastante ma per noi sarà importante e può tornare a fare la differenza. Lui e Perisic saranno importanti per noi, grazie a loro possiamo puntare a vincere anche il Triplete”.

Foto: Bayern Monaco Twitter