Bayern, senti Rummenigge: “Il mercato non si è chiuso con Odriozola. E Neuer può restare”

Karl-Heinz Rummenigge, intervenuto ai microfoni Frankfurter Rundschau, ha parlato anche del mercato in entrata del Bayern Monaco: “Kahn ha dato il suo contributo per l’acquisto dal Real Madrid di Alvaro Odriozola. Per noi comunque il mercato non si è chiuso qui. Champions? Sono ottimista per la seconda metà della stagione e in chiave Champions penso di poter rivivere le emozioni del 2013 a Londra quando conquistammo la coppa battendo il Borussia Dortmund. Abbiamo una buona squadra che ha la nostra piena fiducia e un gruppo con un ottimo spirito, il che rende Hansi Flick, nostro allenatore, davvero eccellente. Neuer? L’arrivo dallo Schalke di Alexander Nübel non cambia nulla. Comunque sia Manuel che Thomas Muller, che andrà in scadenza a giugno, possono restare e far parte del club anche in futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco