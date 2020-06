Bayern, senti Flick: “Hakimi? La situazione non mi interessa. Mi fido della mia dirigenza”

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, durante la conferenza stampa odierna ha parlato anche di Achraf Hakimi, corteggiato dal club bavarese ma ormai a un passo dall’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Hakimi? Al momento gioca al Borussia Dortmund e il suo cartellino appartiene ancora al Real Madrid. Ma la sua situazione non mi interessa, non è un buon momento per parlare di mercato. Non voglio essere coinvolto in chiacchiere. Mi fido tantissimo di Salihamidzic e della mia dirigenza, abbiamo un grande rapporto. Sono sicuro che avremo una grande squadra”, le parole di Flick.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco