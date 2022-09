Bayern sconfitto dall’Augsburg. Bavaresi a 12 punti dopo 7 giornate: è il peggior avvio in Bundesliga dal 2010-2011

Il Bayern Monaco vola in Champions League con 6 punti raccolti in due partite con Barcellona e Inter. Ma in Bundesliga la situazione è ben diversa. Dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi, oggi è arrivata la sconfitta contro l’Augsburg per 1-0. Gli uomini di Nagelsmann ha raccolto soltanto 12 punti nelle prime sette giornata in Bundesliga: si tratta del peggior avvio in campionato dalla stagione 2010-2011, quando i bavaresi raccolsero soltanto 8 punti.

