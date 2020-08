Bayern, Salihamidzic mai domo: “Vogliamo di più”

La roboante vittoria di ieri sera del Bayern Monaco sul Barcellona ha sorpreso tutti. Ma Hasan Salihamidzic, ds del club, parlando al sito ufficiale della società tedesca ha invitato la squadra a non sedersi sugli allori e pretendere ancora di più nella cavalcata verso la finale di Champions: “È stato un piacere vedere i ragazzi giocare così. Siamo così concentrati e vogliamo continuare allo stesso modo, per non farci distrarre dall’altezza del risultato. Siamo felici, ma vogliamo di più”.

Foto: Twitter Bayern Monaco