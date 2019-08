Bayern, Salihamidzic conferma: “Cuisance ci piace molto”

Il Bayern Monaco continua a rinforzarsi. Dopo il passo falso all’esordio in Bundesliga contro l’Herta Berlino e dopo aver praticamente chiuso per Coutinho, i bavaresi stanno per piazzare l’ennesimo colpo. Si tratta di Mickael Cuisance, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach. A confermarlo è il direttore sportivo dei tedeschi Salihamidzic. Queste le sue parole rilasciate ai canali tematici della società: “La sua forza è il possesso palla. Ha una tecnica sorprendente, un sinistro fantastico e grande forza mentale. Siamo vicini alla chiusura”.

Foto: Twitter Borussia Monchengladbach