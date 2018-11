Bayern, parla Rummenigge: “Kovac resta in panchina, ma deve portare risultati. Ora…”

Il direttore generale del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato ai microfoni della stampa tedesca soffermandosi sul futuro del tecnico Niko Kovac: “Vogliamo lavorare a lungo con Kovac – ha esordito Rummenigge – Spero che resterà in panchina non solo nel 2018, ma anche nel 2019 e nel 2020. Lui conosce bene la realtà del Bayern e lo apprezzo molto come persona. E’ un combattente, pronto al cambiamento qualora sia necessario. Ora tutti siamo pronti a concedergli la nostra fiducia, ovviamente però i risultati devono essere adeguati. Il quinto posto non è il nostro obiettivo”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco