Bayern: rottura di un legamento della caviglia per Kane. Starà fuori tre mesi

20/11/2026 | 23:20:11

Piove sul bagnato in casa Bayern Monaco. L’infortunio di Harry Kane, uscito al 20esimo minuto della sfida contro il Colonia, si è rivelato più grave del previsto. Il neo Pallone d’Oro, come comunicato da Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha subìto la rottura di un legamento della sindesmosi della caviglia. I tempi di recupero, secondo Sky Sports DE, dovrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi. Per Michael Olise, invece, non si sa l’entità dell’infortunio, ma il francese è uscito con le stampelle dallo stadio.

Foto: Instagram Kane