Renato Sanches apre all’addio al Bayern Monaco. Il centrocampista portoghese, poco impiegato da Kovac, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Kicker: “Qui non sono felice. Lavoro molto, ma non mi è permesso di giocare. Voglio giocare di più, forse in un club diverso. Devo preoccuparmi anche di questo”.

Foto: ESPN