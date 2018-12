La Bild sicura: Bayern, pronta l’offerta monstre per De Ligt e De Jong. I dettagli

Matthjis De Ligt e Frenkie De Jong saranno inevitabilmente due tra i nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. Corteggiati da diversi top club europei, Barcellona, Real e City su tutti (su De Ligt c’è anche la Juve), i gioiellini olandesi dell’Ajax sono finiti da tempo nel mirino del Bayern Monaco, che prepara una mini-rivoluzione estiva. Come si legge tra le colonne di Sport Bild, il club bavarese sarebbe pronto a fare follie per battere la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta monstre da circa 150 milioni di euro per il cartellino dei due talenti. Cifre da capogiro, la concorrenza è avvisata.

Foto: ad.nl