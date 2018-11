Bayern, parla Rummenigge: “Possiamo ancora riscattare James Rodriguez. A giugno…”

Il direttore generale del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato ai microfoni di Marca soffermandosi sul futuro di James Rodriguez: “Nel nostro accordo abbiamo un’opzione che possiamo usare fino al 15 giugno 2019. Siamo a novembre, quindi non penso che abbia senso parlarne ora. Ci prenderemo il nostro tempo per decidere, non lo faremo nel prossimo futuro, abbiamo tempo”.

Foto: Twitter personale James Rodriguez