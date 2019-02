Bayern, parla Kovac: “Liverpool? Il peggior avversario che ci potesse capitare. Per vincere…”

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. Ecco le sue parole: “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Liverpool? E’ l’avversario più duro che ci potesse capitare, loro sono una delle grandi favorite per la Champions dopo quanto hanno fatto lo scorso anno. Ma noi siamo il Bayern e sono certo che anche il Liverpool ci terrà in considerazione. Loro daranno il 140%, noi dovremo dare il 150% per vincere. Coman? Siamo ottimisti nell’averlo a disposizione. Ribery ci raggiungerà direttamente domani, per Boateng dobbiamo ancora valutare ma potrebbe essere un’opzione”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco