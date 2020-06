Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leverkusen, il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato così del trasferimento imminente di Timo Werner al Chelsea, come annunciato dalla Bild: “Se è vero, come mi hanno riferito, che lo hanno preso, è un bel colpo. Davvero un grande acquisto”, le parole del tecnico dei bavaresi.

Foto: Twitter ufficiale Champions League