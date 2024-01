Bayern, nuovo stop per de Ligt: problema alla capsula articolare del ginocchio sinistro

Non è una stagione facile per Matthijs de Ligt sotto il punto di vista degli infortuni. Il difensore olandese era tornato in campo lo scorso 20 dicembre – nella sfida contro il Wolfsburg – dopo oltre un mese e mezzo di stop a causa di una rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio. Titolare nell’ultima giornata (90 minuti contro l’Hoffenheim) il difensore olandese sarà costretto a fermarsi nuovamente per un problema riscontrato prima della sfida disputata venerdì scorso. “Matthijs de Ligt si è infortunato alla capsula articolare del ginocchio sinistro durante il ritiro svolto a Faro, in Portogallo. Lo ha rivelato una risonanza magnetica effettuata sul posto dal dipartimento medico del Bayern. Il difensore centrale deve quindi prendersi una pausa”, ha scritto il club bavarese in un comunicato. Da valutare, quindi, se tornerà disponibile per gli ottavi di Champions contro la Lazio.

Foto: Instagram De Ligt