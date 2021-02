Bayern Monaco-Tigres, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Bayern Monaco e Tigres, valida come finale per il Mondiale per Club FIFA.

In casa bavarese assente Thomas Muller che è risultato positivo al Covid-19. Al suo posto titolare Leroy Sané:

BAYERN (4-1-4-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich; Coman, Gnabry, Sané, Davies; Lewandowki. A disp. Schneller, Hoffmann, Douglas Costa, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Tolisso, Dantas, Musiala. All. Flick.

TIGRES (4-4-2): Guzman; L. Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Rafael Carioca, Pizarro, Aquino, L. Quinones; Gonzalez, Gignac. A disp. Chavez, Delgado, Avalos, Ayala, Cruz, Meza, Sanchez, L. Fernandez, Fulgencio, Sierra, Ogama, J. Quinones. All. Ferretti.

Foto: Fifa.com