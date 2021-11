Bayern Monaco, tamponi negativi per 4 giocatori. Süle ancora out

Dopo la positività di Niklas Süle, arrivano buone notizie per l’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann. Come riferisce Sky Sport DE, Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Jamal Musiala sono risultati negativi ai tamponi molecolari e tornano dunque a disposizione del tecnico del club bavarese. Al contrario, Süle resta ancora in isolamento e salterà la sfida contro l’Augsburg di venerdì, vista la positività al Covid.

Foto: Twitter Bayern Monaco