Bayern Monaco: si lavora al rinnovo di Muller, proposto un prolungamento biennale

Thomas Muller, ormai da un decennio, è il simbolo del Bayern Monaco ed è un punto di riferimento molto importante per il club. Per questo motivo, il suo agente è stato contattato dalla società bavarese per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021. La proposta del Bayern, secondo Kicker, è quella di un prolungamento fino al 2023, che sarebbe state apprezzata anche dal calciatore. Potrebbe continuare, quindi, la storia fra Muller e il Bayern, cominciata il 1 luglio 2000, quando lui aveva 10 anni. Ad oggi, sono 195 gol e 188 assist in 383 presenze: numeri pazzeschi che hanno portato al Bayern 8 Bundesliga, 5 Coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per club.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco