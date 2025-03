Bayern Monaco, si ferma Urbig: lascia il ritiro della Germania U21

La Nazionale Under 21 della Germania dovrà rinunciare al portiere del Bayern Monaco Jonas Urbig per le gare contro Slovacchia e Spagna a causa di un infortunio al piede occorsogli in allenamento. A confermarlo è stato lo stesso club bavarese, che ha sottolineato come il giocatore sia già tornato a Monaco per sottoporsi alle cure. Questo il comunicato: “Jonas Urbig deve annullare la sua partecipazione alle partite internazionali della nazionale tedesca Under 21 in Slovacchia (21 marzo) e contro la Spagna (25 marzo). Come. annunciato mercoledì dalla Federazione calcistica tedesca, il portiere dell’FC Bayern ha riportato un infortunio al piede durante un allenamento con la squadra giovanile della DFB ed è già tornato a Monaco per sottoporsi alle cure”.

