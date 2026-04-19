Bayern Monaco, si ferma Gnabry: lesione all’adduttore. Salta i Mondiali
19/04/2026 | 11:17:01
Si ferma Gnabry nel Bayern Monaco, l’esterno offensivo ha rimediato una lesione al tendine adduttore, la nota del club bavarese:”Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Serge Gnabry per un periodo prolungato a causa di una lesione al tendine adduttore della gamba destra, confermata dagli esami effettuati dallo staff medico del club”. Un infortunio che pone la parola fine alla stagione di Gnabry, molto difficile ipotizzare un recupero per i Mondiali.
Foto: sito Bayern Monaco