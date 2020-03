Bayern Monaco: si complicano le trattative per il rinnovo di Neuer

Manuel Neuer è considerato uno dei migliori portiere dell’ultimo decennio e, quest’anno, festeggia la sua decima stagione con la maglia del Bayern Monaco. Tuttavia, il suo contratto con i bavaresi è in scadenza e non è sicuro che venga prolungato. Infatti, secondo quanto riporta la Bild, le trattative si sarebbero arenate: Neuer vuole un contratto pluriennale, mentre il club – consapevole che il portiere ormai abbia 33 anni – vuole proporre un contratto annuale da rinnovare di stagione in stagione.

Foto: The Independent