Bayern Monaco, si ammaina la bandiera Thomas Muller. Stasera è stata l’ultima gara con i tedeschi

05/07/2025 | 21:21:20

La serata che ha visto il Bayern Monaco uscire di scena dal Mondiale per Club, dopo la sconfitta per 2-0 contro il PSG, è stata l’ultima con la casacca bavarese per Thomas Muller. La bandiera si ammaina dopo 25 anni, una storia d’amore iniziata nel 2000 e finita un quarto di secolo dopo.

756 presenze, 250 gol, 276 assist. 13 volte Campione di Germania, 2 volte campione d’Europa, poi altre 2 Supercoppe Europee, 6 Coppe di Germania, 2 Mondiali per Club e 8 Supercoppe di Germania. I numeri di Thomas Muller con il Bayern. E ora comincerà una nuova esperienza, una nuova avventura, lontana da casa.

Foto: Instagram Muller