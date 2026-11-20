Bayern Monaco, serata da dimenticare: 1-1 contro il Colonia, KO Kane e Olise

20/11/2026 | 23:08:11

Venerdì nefasto per il Bayern Monaco. In occasione della sfida di Bundesliga contro il Colonia, la squadra di Kompany, al ritorno dopo il malore accusato in allenamento, non è andata oltre l’1-1, rimontando parzialmente il gol del vantaggio di Moore con la rete di Brown. A preoccupare, però, sono le condizioni fisiche di due pezzi da 90: Harry Kane e Michael Olise. L’inglese è stato sostituito al 20esimo del primo tempo per un problema alla caviglia, mentre il francese si è arreso all’intervallo dopo un tackle subìto al limite dell’area. Le condizioni dei due attaccanti sono da valutare in vista della sfida di Champions League contro il Lille. Intanto, il Borussia Dortmund ha l’occasione per sorpassare i bavaresi, ma servirà la vittoria in casa del Borussia Monchengladbach.

Foto: Instagram Olise