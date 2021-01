Bayern Monaco, secondo tempo da urlo. Da 0-2 a 5-2 con il Magonza

Un pò come il gatto con il topo, il Bayern Monaco ha giocato con il Magonza nel posticipo della 14a giornata di Bundesliga. I bavaresi, dopo un primo tempo clamoroso, chiuso 0-2 per il Magonza, hanno dimostrato di essere i campioni d’Europa in carica, segnando 5 gol in 45′.

Burkardt e Hack avevano dato la clamorosa illusione agli ospiti all’Allianz Arena. Nella ripresa si è scatenata la macchina bavarese. Kimmich e Sanè pareggiavano i conti già al 55′. Al 66′ gol annullato per fuorigioco millimetrico a Barreiro, ma è solo il preludio alla riscossa del Bayern.

Al 70′ Sule trovava il 3-2, poi nel finale una doppietta del solito Lewandovski chiudeva la gara sul 5-2.

Il Bayern torna in vetta con 33 punti a +2 sul Lipsia che è a 31.

Foto: Twitter Bayern Monaco